Antalya Ultra Maratonu: 41 Ülkeden bin 773 Sporcu Konyaaltı'nda

Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 27-28 Aralık'ta 41 ülkeden bin 773 sporcuyu Konyaaltı-Saklıkent rotasında buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:35
Konyaaltı'dan Saklıkent'e uzanan, Türkiye'nin tek kış trail maratonu

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinden başlayıp Saklıkentte sona erecek Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 27-28 Aralık tarihlerinde 41 ülkeden bin 773 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Organizasyon bu yıl 5’inci kez düzenleniyor. Türkiye’de kar ve denizin aynı parkurda buluştuğu tek kış trail maratonu olma özelliğini taşıyan etkinlik; 5, 12, 22, 33, 57 ve 85 kilometrelik farklı parkurlarda koşulacak. Maratona katılan sporcuların %27'sini yabancı sporcular oluşturuyor.

Cem Kotan organizasyon öncesinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Denizle dağın, maviyle beyazın aynı anda hissedildiği bu eşsiz coğrafyada sporcularımıza benzersiz bir deneyim sunacağız".

Başkan Kotan, etkinliğin bu yıl "Maviden beyaza" temasıyla düzenlendiğini belirterek şöyle devam etti: "Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Antalya Ultra Maratonu’nun bu yıl beşincisini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Deniz ve dağın, yaz ve kışın, mavi ve beyazın aynı anda hissedildiği ender coğrafyalardan birine sahip olan bu eşsiz coğrafyada, sporcularımıza Konyaaltı sahilinden başlayarak karlı dağlara uzanan parkurlarda doğayla iç içe benzersiz bir deneyim sunacağız".

Kotan, parkurların her seviyeden sporcunun katılımına açık olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "5 kilometreden 85 kilometreye kadar uzanan parkurlarımızla hem amatör hem de profesyonel sporcuları Konyaaltı’nda ağırlayacağız. Sporu yalnızca bir yarış olarak değil; sağlıklı yaşamın, dayanışmanın ve kent kültürünün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak, hem sporun yaygınlaşmasına hem de kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor".

Etkinlikle ilgili basın toplantısı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya organizasyon sorumlusu Emirhan Çınar, proje koordinatörü Ali Cem Aktaş ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

