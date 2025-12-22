DOLAR
Aydın'da Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği: 112 Sporcu Kıyasıya Mücadele

Aydın'da Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği'nde 7 okuldan 112 sporcu birincilik için kıyasıya yarıştı; dereceye girenlere kupa ve madalyalar verildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:59
Aydın'da Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği'nde Nefes Kesen Mücadele

112 Sporcu, 7 Okul Sahne Aldı

Aydın'da düzenlenen Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, kıyasıya rekabete sahne oldu. Turnuva boyunca sergilenen performanslar ve çekişmeli setler izleyenlerin beğenisini kazandı.

Organizasyon, 7 okuldan gelen toplam 112 sporcu'nun katılımıyla gerçekleşti. Genç sporcular sahada takım ruhu ve centilmenlik örnekleri sergileyerek birincilik için ter döktü.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular, düzenlenen kupa töreniyle ödüllendirildi; sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, etkinliğin gençlerin sporla buluşmasına katkı sağladığını belirterek tüm sporcuları ve emeği geçen okulları tebrik etti.

