Körfez Gençlerbirliği Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 madalyayla döndü

İstanbul'daki finallerde Kocaeli ekibi 19 sporcu ile ter döktü

İstanbul’da düzenlenen Anadolu Karate Ligi Finallerinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, organizasyonu 14 madalya ile tamamladı.

Pendik Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen finallere 19 sporcu ile katılan Körfez ekibi, küçükler, ümitler ve gençler kategorilerinde ter döktü. Kocaeli temsilcisi müsabakalar sonunda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Organizasyonda altın madalyaya uzanan sporcular: Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç, Öykü Ece Bozukluhan ve Hiranur Yıldırım.

Gümüş madalya kazananlar: Ebubekir Binici, Hilmi Metehan Toker, Zehra Açar, Abdullah Oğuzkağan Eraslan, Muhammed Eymen Ertuğrul ve Begüm Yüce.

Bronz kürsüsünde yer alan sporcular: Alperen Köse, Kağan Berk Bektaş, Muhammet Fırat Tüken ve Alparslan Muhammed Eraslan.

