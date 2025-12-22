DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Körfez Gençlerbirliği Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 Madalyayla Döndü

Körfez Gençlerbirliği, İstanbul’daki Anadolu Karate Ligi Finalleri’nde 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronzla toplam 14 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:37
Körfez Gençlerbirliği Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 Madalyayla Döndü

Körfez Gençlerbirliği Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 madalyayla döndü

İstanbul'daki finallerde Kocaeli ekibi 19 sporcu ile ter döktü

İstanbul’da düzenlenen Anadolu Karate Ligi Finallerinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, organizasyonu 14 madalya ile tamamladı.

Pendik Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen finallere 19 sporcu ile katılan Körfez ekibi, küçükler, ümitler ve gençler kategorilerinde ter döktü. Kocaeli temsilcisi müsabakalar sonunda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Organizasyonda altın madalyaya uzanan sporcular: Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç, Öykü Ece Bozukluhan ve Hiranur Yıldırım.

Gümüş madalya kazananlar: Ebubekir Binici, Hilmi Metehan Toker, Zehra Açar, Abdullah Oğuzkağan Eraslan, Muhammed Eymen Ertuğrul ve Begüm Yüce.

Bronz kürsüsünde yer alan sporcular: Alperen Köse, Kağan Berk Bektaş, Muhammet Fırat Tüken ve Alparslan Muhammed Eraslan.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ANADOLU KARATE LİGİ FİNALLERİ'NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR...

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ANADOLU KARATE LİGİ FİNALLERİ'NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ, ORGANİZASYONU 14 MADALYAYLA TAMAMLADI.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ANADOLU KARATE LİGİ FİNALLERİ'NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa FK, TFF 2. Lig'de Devre Arasına Formsuz Girdi
2
Antalya Ultra Maratonu: 41 Ülkeden bin 773 Sporcu Konyaaltı'nda
3
Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı
4
Karaköyspor 5’te 5 Yaptı: Namağlup Liderliğini Sürdürdü
5
Aydın'da Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği: 112 Sporcu Kıyasıya Mücadele
6
Körfez Gençlerbirliği Anadolu Karate Ligi Finalleri'nden 14 Madalyayla Döndü
7
Kütahya Belediyespor 90-81 ile zirve takibini sürdürdü

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi