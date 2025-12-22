Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı

Erkmen Belediyespor ve Yeni Aktif Yaşam sporcuları sınavı başarıyla tamamladı

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kütahya’da düzenlenen siyah kuşak sınavında Afyonkarahisarlı sporcular önemli bir başarı elde etti.

Erkmen Belediyespor Kulübü ile Yeni Aktif Yaşam Spor Kulübü sporcuları sınavı başarıyla tamamlayarak siyah kuşak almaya hak kazandı. Zorlu etaplardan oluşan sınavda üstün performans sergileyen sporcular, disiplinli çalışmanın ve düzenli antrenmanların karşılığını aldı.

Başarı, kulüp camiası ve sporcu aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Antrenör Nail Arı, Erkmen Belediyespor Kulübü yöneticilerine ve sporcu ailelerine teşekkür ederek, bu başarının Erkmen’de tekvandoya verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

