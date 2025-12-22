DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı

Kütahya'da düzenlenen 2025 siyah kuşak sınavında Erkmen Belediyespor ve Yeni Aktif Yaşam sporcuları sınavı geçerek siyah kuşak almaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:21
Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı

Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı

Erkmen Belediyespor ve Yeni Aktif Yaşam sporcuları sınavı başarıyla tamamladı

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kütahya’da düzenlenen siyah kuşak sınavında Afyonkarahisarlı sporcular önemli bir başarı elde etti.

Erkmen Belediyespor Kulübü ile Yeni Aktif Yaşam Spor Kulübü sporcuları sınavı başarıyla tamamlayarak siyah kuşak almaya hak kazandı. Zorlu etaplardan oluşan sınavda üstün performans sergileyen sporcular, disiplinli çalışmanın ve düzenli antrenmanların karşılığını aldı.

Başarı, kulüp camiası ve sporcu aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Antrenör Nail Arı, Erkmen Belediyespor Kulübü yöneticilerine ve sporcu ailelerine teşekkür ederek, bu başarının Erkmen’de tekvandoya verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU’NUN 2025 YILI FAALİYET PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE KÜTAHYA’DA DÜZENLENEN...

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU’NUN 2025 YILI FAALİYET PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE KÜTAHYA’DA DÜZENLENEN SİYAH KUŞAK SINAVINDA AFYONKARAHİSARLI SPORCULAR ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaköyspor 5’te 5 Yaptı: Namağlup Liderliğini Sürdürdü
2
Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı
3
Lucas Torreira cezalı: Galatasaray, Gaziantep FK maçında yok
4
Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — TFF 3. Lig 4. Grup'ta Lider
5
Gürespor Evinde 66-47 Kazandı — Namağlup Liderlik Sürüyor
6
Elazığlı Ahmet Karakaş Volo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü
7
Antalya Ultra Maratonu: 41 Ülkeden bin 773 Sporcu Konyaaltı'nda

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi