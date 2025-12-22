DOLAR
Aliağa FK, TFF 2. Lig'de Devre Arasına Formsuz Girdi

Aliağa FK, TFF 2. Lig'de son üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak devre arasına formsuz girdi; iç saha güçlü, deplasman zayıf performans gösteriyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:03
Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı son üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak devre arasına formsuz bir şekilde girdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, devre arasına istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Sezonun büyük bölümünde başarılı bir performans sergileyen İzmir ekibi, ilk 10 haftada etkili bir oyun ortaya koydu. Bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar zirve mücadelesi verdi. Ancak ilerleyen haftalarda yaşanan düşüş ve üst üste gelen kötü sonuçlar sonucu Aliağa FK, zirve takibinden uzaklaşarak play-off mücadelesine yöneldi. Şu anda takım 4. sırada bulunuyor ve devre arası öncesindeki son üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak formsuz bir görüntü çizdi.

İç ve dış sahada iki farklı performans

Aliağa FK, devre arasına kadar oynanan 17 maçta iç sahada ve deplasmanda tamamen zıt bir performans sergiledi. Evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılar 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Deplasmanda ise 9 maçta yalnızca 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşandı. Bu tablo, takımın iç saha avantajını iyi kullandığını ancak dış sahada istikrar sağlayamadığını gösteriyor.

