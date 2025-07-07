Amed Sportif Faaliyetler Erzurum'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler Erzurum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Çift Antrenman Programı

Bugün gerçekleştirilen çift antrenmanda futbolcular, sabahki idmanda kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı. Akşam saatlerinde ise teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki ekip, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve takım oyunu ile günü tamamladı.

Takımın disiplini ve motivasyonu dikkat çekerken, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefi belirleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.