Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde İsrail Takımlarını Karadağ'da Konuk Edecek

Anadolu Efes, Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile Avrupa Ligi maçlarını güvenlik gerekçesiyle Podgorica'daki MTEL Moraca Spor Salonu'nda seyircili oynayacak.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:08
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde İsrail Takımlarını Karadağ'da Konuk Edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde İsrail Ekiplerini Karadağ'da Ağırlayacak

Güvenlik önlemleri nedeniyle müsabakalar Podgorica'da

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi kapsamında İsrail ekipleri Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile yapacağı maçları, alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, organizasyon takvimi hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre; 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile, 3 Ekim Cuma günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile gerçekleştirilecek müsabakalar, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki MTEL Moraca Spor Salonu'nda seyircili olarak oynanacak.

Karadağ'a gidecek kombine sahiplerinin, kendilerine maç bileti sağlanması için 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar kulüple iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşırtmalı Aba ve Kısa Şalvar: İlk Dünya Şampiyonaları 2025'te
2
Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi
3
Steve Mandanda Futbolu Bıraktı: Marsilya Efsanesi Emekli Oldu
4
Galatasaray, 13 Eylül'de ikas Eyüpspor Karşılaşması İçin Hazırlanıyor
5
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Yarı Finalde — 4. Madalya Garantisi
6
ikas Eyüpspor, Polonyalı Orta Saha Mateusz Legowski'yi Transfer Etti
7
Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek