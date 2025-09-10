Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde İsrail Takımlarını Karadağ'da Konuk Edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde İsrail Ekiplerini Karadağ'da Ağırlayacak

Güvenlik önlemleri nedeniyle müsabakalar Podgorica'da

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi kapsamında İsrail ekipleri Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile yapacağı maçları, alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, organizasyon takvimi hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre; 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile, 3 Ekim Cuma günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile gerçekleştirilecek müsabakalar, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki MTEL Moraca Spor Salonu'nda seyircili olarak oynanacak.

Karadağ'a gidecek kombine sahiplerinin, kendilerine maç bileti sağlanması için 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar kulüple iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.