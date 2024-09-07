Ankara Açık 17, 14, 12 ve 10 Yaş Altı Eskrim Turnuvası Madalya Dağıtımı

Ankara Açık Eskrim Turnuvası Tamamlandı

Ankara'nın Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 17, 14, 12 ve 10 Yaş Altı Eskrim Turnuvası, büyük bir katılımla başarıyla sona erdi.

Uluslararası Katılım

Organizasyona, Türkiye'nin 37 ilinin yanı sıra İran, Gürcistan ve Çin'den toplam 1750 sporcu katıldı. Bu uluslararası etkinlik, genç yeteneklerin yeteneklerini sergilemesi için önemli bir platform sağladı.

Şampiyonlar Açıklandı

17 yaş altı kadınlar kategorisinde Irmak Şenoğlu kılıç, Alara Atmaca flöre ve Zülal Can epe disiplininde altın madalya kazandı.

Erkekler 17 yaş altında ise Arda Takka kılıç, Arda Barış Demircan flöre ve Doruk Erolçevik epe kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Bu başarılar, genç sporcuların gelecekteki kariyerlerine ışık tutarken eskrim camiasında da büyük bir heyecan yarattı.