Ankara'da Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı

Flöre ve Kılıç Turnuvası Sona Erdi

Ankara'da gerçekleştirilen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuvanın ikinci gününde, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde madalyalar sahiplerini buldu.

Büyükler Kılıç Kategorisinde Şampiyonlar

Turnuvanın kadınlar kategorisinde, Nisanur Erbil birinci olarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Begüm Alkaya ikinci, Nil Güngör ve Tuğçe Rana Kaya ise üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Erkeklerde ise Enver Yıldırım birincilik ipini göğüslerken, Muhammed Furkan Kalender ikinci, Toprak Altınçekiç ve Furkan Yaman üçüncülüğü elde etti.

Katılımcıların Performansı

Başkentte düzenlenen bu organizasyonda, toplam 14 ilden 209 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Turnuva, eskrim sporuna olan ilgiyi artırırken, rekabetin de ne denli üst düzey olduğunu gözler önüne serdi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.