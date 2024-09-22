DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.133.553,85 0,88%

Ankara'da Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı

Ankara'daki turnuvada Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım şampiyon oldu, 209 sporcu madalyalar için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:07
Ankara'da Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı

Flöre ve Kılıç Turnuvası Sona Erdi

Ankara'da gerçekleştirilen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuvanın ikinci gününde, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde madalyalar sahiplerini buldu.

Büyükler Kılıç Kategorisinde Şampiyonlar

Turnuvanın kadınlar kategorisinde, Nisanur Erbil birinci olarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Begüm Alkaya ikinci, Nil Güngör ve Tuğçe Rana Kaya ise üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Erkeklerde ise Enver Yıldırım birincilik ipini göğüslerken, Muhammed Furkan Kalender ikinci, Toprak Altınçekiç ve Furkan Yaman üçüncülüğü elde etti.

Katılımcıların Performansı

Başkentte düzenlenen bu organizasyonda, toplam 14 ilden 209 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Turnuva, eskrim sporuna olan ilgiyi artırırken, rekabetin de ne denli üst düzey olduğunu gözler önüne serdi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç...

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç...

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç...

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç...

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç...

Ankara’da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuva, Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 209 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Rizespor'u Deplasmanda Yendi
2
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor Beraber Kaldı
3
Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Rakibi Galler'in Aday Kadrosu Açıklandı
5
Gaziantep FK, Trabzonspor Mücadelesine Hazır
6
ABB FOMGET, Beşiktaş United Payment'i 2-0 ile Geçti
7
Enea Bastianini Emilia-Romagna Grand Prix'sini Kazandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları