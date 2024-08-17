Ankara Tırmanma Yarışı Yeniden Başlıyor

Ankara'da Beş Yıl Aradan Sonra Tırmanma Yarışı

Başkent Ankara, uzun bir aradan sonra heyecan dolu bir tırmanma yarışı ile buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun organizasyonuyla yarın, 14:00'te başlayacak olan bu muhteşem etkinlikte sporseverler bir araya gelecek.

Yarışın Detayları

Beş farklı kategoride toplam 12 sürücü mücadele edecek. Yarışçılar, 5,86 kilometrelik zorlu parkuru üç kez geçerek en iyi zamanı elde etmek için kıyasıya rekabet edecek. Bu yarış, hem sürücüler hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Geçmişin heyecanını yeniden yaşamak için gözler Ankara'da!