Antalya U11 ve U12 Ligleri 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' İlan Edildi

Antalya U11 ve U12 Ligleri 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' Olarak Düzenlenecek

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2025-2026 futbol sezonunda U11 ve U12 liglerinin 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' adıyla oynanacağını açıkladı. Karar, geçen günlerde hayatını kaybeden eski Antalya Valisi ve Emekli Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel anısına alındı.

Metin Bulut'un Açıklaması

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, Antalya sporuna önemli katkılarda bulunan Yüksel'i unutmadıklarını belirterek şunları söyledi:

2007 yılında Antalya Amatör Spor Kulüpleri Spor Kompleksi’ne Sayın Valimiz Alaaddin Yüksel’in adını vermiştik. Görev yaptığı dönemde Antalya sporuna hem maddi hem de manevi olarak büyük desteklerde bulundu. Biz de kendisine olan vefamızı göstermek adına, 2025-2026 futbol sezonunda U11 ve U12 liglerine 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' adını verdik. Antalya sporuna yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

Eski Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, geçtiğimiz günlerde 75 yaşında hayatını kaybetmiş, vefatı kentte büyük üzüntüye sebep olmuştu.

