Antalya U11 ve U12 Ligleri 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' İlan Edildi

ASKF, 2025-2026 sezonunda U11 ve U12 liglerini 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' adıyla oynatacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:23
Antalya U11 ve U12 Ligleri 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' İlan Edildi

Antalya U11 ve U12 Ligleri 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' Olarak Düzenlenecek

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2025-2026 futbol sezonunda U11 ve U12 liglerinin 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' adıyla oynanacağını açıkladı. Karar, geçen günlerde hayatını kaybeden eski Antalya Valisi ve Emekli Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel anısına alındı.

Metin Bulut'un Açıklaması

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, Antalya sporuna önemli katkılarda bulunan Yüksel'i unutmadıklarını belirterek şunları söyledi:

2007 yılında Antalya Amatör Spor Kulüpleri Spor Kompleksi’ne Sayın Valimiz Alaaddin Yüksel’in adını vermiştik. Görev yaptığı dönemde Antalya sporuna hem maddi hem de manevi olarak büyük desteklerde bulundu. Biz de kendisine olan vefamızı göstermek adına, 2025-2026 futbol sezonunda U11 ve U12 liglerine 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' adını verdik. Antalya sporuna yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

Eski Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, geçtiğimiz günlerde 75 yaşında hayatını kaybetmiş, vefatı kentte büyük üzüntüye sebep olmuştu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN ANTALYA ESKİ VALİSİ VE EMEKLİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN ANTALYA ESKİ VALİSİ VE EMEKLİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN YÜKSEL’İN ADI, ANTALYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF) TARAFINDAN YAŞATILACAK. 2025-2026 FUTBOL SEZONUNDA U11 VE U12 LİGLERİ, "VALİ ALAADDİN YÜKSEL FUTBOL SEZONU" ADIYLA OYNANACAK.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN ANTALYA ESKİ VALİSİ VE EMEKLİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALAADDİN...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavas’ta Milli Maç Heyecanı: Dünya Kupası Elemeleri Dev Ekranlarda
2
Merve Dinçel Kavurat 53 Kilo Dünya Şampiyonu: Eşinin İnanışı Motive Etti
3
Aydın'da Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu Başvuruları Başladı
4
Zekeriya Arslantürk: Düzce'de Her Yaşta Sporcuya Destek
5
Ahmet Buğra Kısa Yıldızlar Judo Milli Takım Kampına Davet Edildi
6
Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor'un En İstikrarlı Oyuncusu
7
A Milli Takım Bursa'da 10. kez: Bulgaristan maçı yarın 20.00

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları