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Antalya Ultra Maratonu 2024 Sona Erdi: Kısa Parkur Yarışlarıyla Şampiyonlar Belli Oldu

Antalya Ultra Maratonu, Europe Trail Cup 2024 kapsamında 1500 sporcunun katılımıyla ve ödül töreniyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:34
Antalya Ultra Maratonu 2024 Sona Erdi: Kısa Parkur Yarışlarıyla Şampiyonlar Belli Oldu

Antalya Ultra Maratonu 2024 Yapıldı

Antalya'da, Europe Trail Cup 2024 kapsamında düzenlenen Antalya Ultra Maratonu, ikinci gün kısa parkur yarışlarıyla sona erdi. Dördüncüsü gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, 44 ülkeden 1500 sporcu yer aldı.

Kısa Parkur Yarışları

Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen maraton, 5, 12, 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yapılan yarışlarla dikkat çekti. Yarışlar, belediye binası önünden başlatılarak ilçe merkezinden başlayıp 28 kilometre uzaklıktaki 650 rakımlı Geyikbayırı Mahallesi'nde son buldu. Etkinlik, "Maviden Beyaza" mottosuyla gerçekleştirilirken, sporcular zaman zaman 2000 rakıma kadar çıkan parkurlarda yarışarak zorlu doğa koşullarıyla mücadele etti.

Maratonun ilk günü uzun parkur yarışlarıyla başlarken, ikinci gün sonunda 5 ve 12 kilometrelik kısa parkur yarışları yapıldı. 5 kilometre erkeklerde Türk sporcu Taylan Dağ 16:12'lik derecesiyle, kadınlarda ise Rus sporcu Anastasiia Stepashkina 21:01'lik dereceyle birinci oldu. 12 kilometre yarışında Romanyalı sporcu Miklos Rares Ihre 36:46'lık süresiyle erkeklerde, kadınlarda ise Türkiye adına yarışan Sofia Khvesiuk 50:43'lük derecesiyle birinci oldu.

Ödül Töreni

Yarışların ardından Konyaaltı Belediyesi toplantı salonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın yalnızca bir turizm kenti değil, aynı zamanda bir spor şehri olduğunu vurguladı. Şahin, "Bu tür organizasyonlarla amacımız Antalya'nın tanıtımını yapmak ve sağlıklı yaşamı toplumun her kesimine benimsetmektir" şeklinde belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu etkinliğin Konyaaltı ve Antalya'nın tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ödül törenine ayrıca CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Taylan Şanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu...

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu ikinci gün kısa parkur yarışlarıyla sona erdi. Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonda 5, 12, 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu...

Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu ikinci gün kısa parkur yarışlarıyla sona erdi. Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonda 5, 12, 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

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