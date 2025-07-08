Antalyaspor 2023 Sezonu İçin Burdur'da Kampa Girdi

Antalyaspor Burdur'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor, 2023 sezonu için hazırlıklarını Burdur'da başlattı. Kırmızı-beyazlı takım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde bulunan Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kampa girdi.

Kamp Tesisine Hoş Geldiniz

Antalyaspor kafilesi, tesislere giriş yaptığında MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Tekşen ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Murat Alpaslan tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Tekşen, teknik direktör Emre Belözoğlu'na çiçek takdim ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Hazırlıklar 23 Temmuz'a Kadar Sürürecek

Antalyaspor'un yeni sezon hazırlıkları burada 23 Temmuz'a kadar devam edecek. Ekibin kampa girmesi, taraftarlar ve teknik ekip için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da kampa girdi. Kafile burada, Antalyaspor Burdur Futbol Okulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da kampa girdi. Kafile burada, Antalyaspor Burdur Futbol Okulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.