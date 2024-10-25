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Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:54
Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor'un Hazırlıkları Devam Ediyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antrenman

Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza önderliğinde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman sırasında futbolcular, pas, şut ve taktik çalışmaları yaptı.

Maç Tarihi ve Son Prepasyonlar

Antalyaspor, 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabakanın son hazırlıkları ise yarın tamamlanacak.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Sander Van de Streek (önde) ile Braian Samudio (arkada) da katıldı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Sander Van de Streek (önde) ile Braian Samudio (arkada) da katıldı.

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