Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleşti

Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulübün Trendyol Süper Lig'deki konumunu değerlendirerek, "33 puanla 12. sıradayız. Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz." dedi.

Antalya'daki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen genel kurulda, kulübün mali durumu ile ticari faaliyetleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Mali Dönüşüm ve Zorluklar

Boztepe, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan mali bilançonun katılımcılara sunulduğunu belirtti. Ağustos ayında 2024-2025 sezonuna ilişkin ikinci mali genel kurulun yapılacağını ifade eden Boztepe, mevcut sürecin çok zorlu geçtiğini ve daha önceki dönemlerde gelir elde etme şanslarının bulunmadığını vurguladı.

Boztepe, tüm gelirlerin temlik altında olduğunu ve Antalyaspor AŞ için mevcut durumda bir kuruş gelir olmadığını vurgulayarak, "Önceki dönemde bir hafriyat geliri varsa, o gelirin de iptal edildiğini üzülerek belirtiyorum. Bu, kulüp için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.

Birlik ve Destek Vurgusu

Boztepe, ligde zor bir durumda olduklarının altını çizerken, oyuncu kaybetme lüksleri olmadığını vurguladı. "Yöneticilerimizin gayretiyle kulübümüz ayakta durmaya çalışıyor. Önümüzdeki maçların büyük önemi var. Alanyaspor ve Samsunspor ile iç saha maçlarımız kritik. Herkesin destek olması gerekiyor." dedi.

Güvenli bölgeye ulaşmanın önemine değinen Boztepe, taraftar ve camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirtti. Tüm hesaplarımız şeffaf; herkesi hesapları incelemeye davet etti. "33 puanla 12. sıradayız. Önümüzdeki maçlar çok önemli, puana dönüşmesi gereken maçlar. Emre Belözoğlu ve ekibimize güveniyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 dönemi net zararının 937 milyon 571 bin 918 lira olduğu bilgisi verildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ve gelir, gider bilançosu değerlendirildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ve gelir, gider bilançosu değerlendirildi.