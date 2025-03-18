Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleşti

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulübün mali durumu ve takım performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:58
Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleşti

Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulübün Trendyol Süper Lig'deki konumunu değerlendirerek, "33 puanla 12. sıradayız. Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz." dedi.

Antalya'daki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen genel kurulda, kulübün mali durumu ile ticari faaliyetleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Mali Dönüşüm ve Zorluklar

Boztepe, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan mali bilançonun katılımcılara sunulduğunu belirtti. Ağustos ayında 2024-2025 sezonuna ilişkin ikinci mali genel kurulun yapılacağını ifade eden Boztepe, mevcut sürecin çok zorlu geçtiğini ve daha önceki dönemlerde gelir elde etme şanslarının bulunmadığını vurguladı.

Boztepe, tüm gelirlerin temlik altında olduğunu ve Antalyaspor AŞ için mevcut durumda bir kuruş gelir olmadığını vurgulayarak, "Önceki dönemde bir hafriyat geliri varsa, o gelirin de iptal edildiğini üzülerek belirtiyorum. Bu, kulüp için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.

Birlik ve Destek Vurgusu

Boztepe, ligde zor bir durumda olduklarının altını çizerken, oyuncu kaybetme lüksleri olmadığını vurguladı. "Yöneticilerimizin gayretiyle kulübümüz ayakta durmaya çalışıyor. Önümüzdeki maçların büyük önemi var. Alanyaspor ve Samsunspor ile iç saha maçlarımız kritik. Herkesin destek olması gerekiyor." dedi.

Güvenli bölgeye ulaşmanın önemine değinen Boztepe, taraftar ve camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirtti. Tüm hesaplarımız şeffaf; herkesi hesapları incelemeye davet etti. "33 puanla 12. sıradayız. Önümüzdeki maçlar çok önemli, puana dönüşmesi gereken maçlar. Emre Belözoğlu ve ekibimize güveniyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 dönemi net zararının 937 milyon 571 bin 918 lira olduğu bilgisi verildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda...

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ve gelir, gider bilançosu değerlendirildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda...

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ve gelir, gider bilançosu değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Camiası 1905 GSYİAD İftarında Bir Araya Geldi
2
Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleşti
3
Galatasaray Basketbol Takımından Önemli Galibiyet: Rytas Vilnius'u 89-81 Yendi
4
Unicaja, Manisa Basket Divissa'yı 103-97 Mağlup Etti
5
A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçına Yağmur Altında Hazırlanıyor
6
Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar
7
Güreş Camiası İftarda Buluştu, Olimpiyat Hedefleri Büyüledi

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu