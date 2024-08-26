Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Önemli Bir Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. Antalyaspor, karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.

Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 48. dakikasında, Kaluzinski'nin serbest vuruşu sonrası Samudio'nun yaptığı kafa vuruşu, direkten döndü. 51. dakikada Hatayspor'da Gaich, rakip yarı alana geçtiği sırada Kilama tarafından faul yapılarak durduruldu ve hakem Atilla Karaoğlan Kilama'ya kırmızı kart gösterdi. Bu olay, takımın 10 kişi kalmasına sebep oldu.

Antalyaspor'un Golleri

60. dakikada, Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Kaluzinski'nin serbest vuruşundaki ortasını Kelven, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2. 66. dakikada ise Antalyaspor, Djenepo'nun aşırtma vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2.

Puan ve VAR Kararları

90+1. dakikada Antalyaspor, Djenepo'nun ceza sahasında Kerim Alıcı'nın müdahalesiyle düşmesi sonucu penaltı kazandı. Samudio, 90+4. dakikada penaltıyı kullanarak durumu 3-2'ye getirdi. Ancak, 90+10. dakikada hakem, VAR incelemesi sonrası Atakaş Hatayspor lehine verdiği penaltı kararını iptal etti.

Sonuç olarak, Antalyaspor mücadeleyi 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.