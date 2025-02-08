Antalyaspor, Süper Lig'de Başakşehir'i Ağırlıyor

Antalyaspor, Başakşehir ile Mücadele Edecek

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, maç öncesi hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sakatlık Durumları

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç, bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, tedavisine devam edilen Soner Dikmen'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Puan Durumu

Akdeniz temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde toplamda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 25 puan toplayabildi.