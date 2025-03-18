Arjantin'in Uruguay ve Brezilya Maçları İçin Kadrosu Açıklandı

Arjantin'in Kadrosu Açıklandı
Arjantin Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Uruguay ve Brezilya ile yapacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunu duyurdu.
Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Lionel Scaloni'nin, ABD ekibi Inter Miami'de forma giyen süperstar Lionel Messi'yi sakatlık nedeniyle kadroya dahil etmediği belirtildi.
Elemelerde oynanan 12 maç sonunda 25 puan toplayan Arjantin, en yakın rakibi Uruguay'ın 5 puan önünde lider konumda bulunuyor. Arjantin, 22 Mart'ta Uruguay'a konuk olacak ve 26 Mart'ta Brezilya'yı ağırlayacak.
Scaloni'nin Davet Ettiği Oyuncular
Scaloni'nin milli takıma davet ettiği oyuncular ise şu şekilde:
- Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Walter Benitez (PSV)
- Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsilya), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Facundo Medina (Lens), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (River Plate)
- Orta saha: Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Maximo Perrone (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Benjamin Dominguez (Bologna), Thiago Almada (Olimpik Lyon)
- Forvet: Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez, Angel Correa (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Santiago Castro (Bologna), Nicolas Gonzalez (Juventus)