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Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk'un Çekya ve Ukrayna maçları için aday kadrosu belli oldu. Öne çıkan isimler arasında Beşiktaşlı Ernest Muçi var.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:17
Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk'un Aday Kadrosu Duyuruldu

Arnavutluk Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 16 Kasım’da Çekya ve 19 Kasım’da Ukrayna ile oynayacağı maçlar için aday kadrosunu açıkladı.

Öne Çıkan İsimler

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi, ayrıca Sivasspor’dan Rey Manaj yer alıyor.

Teknik Direktör Sylvinho'nun Açıklamaları

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior veya kısaca Sylvinho, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, yapılacak olan iki maçın önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda, gruplarının zorluğuna dikkat çekerek, iyi bir hazırlık süreci geçirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Aday Kadroda Yer Alan Futbolcular

28 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:

  • Kaleciler: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari), Simon Simoni (Ingolstadt)
  • Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Andi Hadroj (Partizani), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Marash Kumbulla (Espanyol), Enea Mihaj (Famalicao)
  • Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Amir Abrashi (Grasshoppers), Qazim Laçi (Sparta Prag), Feta Fetai (Lokomotiva Zagreb), Nedim Bajrami (Rangers), Ernest Muçi (Beşiktaş), Keidi Bare (Real Zaragoza)
  • Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Taulant Seferi (Bodrum FK), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Myrto Uzuni (Granada), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Rey Manaj (Sivasspor), Indrit Tuçi (Sparta Prag)

Arnavutluk'un grubunda Çekya ve Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan da yer almaktadır.

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