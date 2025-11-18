Auran Kayseri Kadın FK, Genç Ülkümspor'u 1-0 Yendi

Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda Genç Ülküm Spor'u 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:26
Maç Özeti

Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Genç Ülküm Spor'u 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Stat: Konya Dumlupınar Sentetik Saha

Hakemler: Rıdvan Top, Cenk Güngör, Murat Bucaktepe

Genç Ülkümspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü (Ravza Ataseven dk. 80), Sena Karakaya, Tuğçe Nuray Fesli (Rümeysa Söylemez dk. 59), Beyza Düzgün, Ecem Su Karabulut (Fatma Tıkansak dk. 70), Nazar Uğur (Arzu Sümeyya Uçar dk. 46), Merve Kandemir, Beyza Kuşsan, Narin Yüksel (Yasemin Sarı dk. 46), Arzu Şimşek

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın (Arife Yaren Çankaya dk. 77), Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım, Elanur Çıkılı, Juliet Chıka Emereole, Zeynep Bilir

Gol: Kafayat Atoke Başhıru (dk. 40) (Kayseri Kadın FK)

Maçı tek golle kazanan ekip, yoluna kayıpsız devam etti.

