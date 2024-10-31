Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda İlk Eleme Müsabakaları Tamamlandı

Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ilk eleme müsabakaları başarıyla tamamlandı. Bu uluslararası organizasyon, Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Yarışmalar Toroslar Bocce Tesisi'nde Gerçekleştirildi

Şampiyonanın ilk eleme müsabakaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılmış olup, boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde düzenlenmiştir. Özellikle röle karışık kategorisinde erkek sporcuların da mücadele ettiğine dikkat çekmek önemlidir.

İnci Ece Öztürk İyi Bir Performans Sergiledi

Basamak kategorisinde yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, çeyrek finalde ilk sırayı alarak yarı finale yükselmeyi başardı ve madalyayı garantiledi. Ayrıca, İnci Ece ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri röle karışık klasmanında da yarı finale çıkarak madalya kazanma şansı elde etti.

Şampiyonada Sıra İkinci Eleme Müsabakalarında

Şampiyona kapsamında yarın ikinci eleme müsabakaları gerçekleştirilecektir. Bocce Milli Takımı, İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın gibi yetenekli sporculardan oluşuyor ve elemelerde performans sergilemeye devam edecek.

Şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.