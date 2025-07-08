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Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Başladı

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 ülkeden 32 takımın katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:31
Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Antalya'da Başladı

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde start aldı. Bu yıl 16 ülkeden 32 takımın mücadele ettiği organizasyon, plaj hentbolunun en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ilk maçında Portekiz ile karşılaştı. Rakibi karşısında 22-10 ve 16-13'lük setlerle müsabakayı 2-0 kaybeden milli takım, ikinci maçında bugün saat 20.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı da B Grubu ilk maçında Norveç'e 20-14 ve 23-14'lük setlerle mağlup oldu. Ay yıldızlı kadınlar, grubundaki ikinci maçını saat 17.00'de Portekiz ile oynayacak.

Gruplarında ilk 3 sıradaki 12 takım, iki ana grupta 6'şar takımla mücadele edecekken, son sırada yer alan 4 takım teselli grup maçlarına katılacak. Şampiyonada çeyrek final mücadeleleri 11 Temmuz Cuma, yarı final maçları ise 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şampiyonanın finali ise 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. A Milli Erkek Plaj...

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ilk maçında Portekiz ile karşılaştı.

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. A Milli Erkek Plaj...

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ilk maçında Portekiz ile karşılaştı.

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