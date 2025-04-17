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Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a Manisa'da Coşkulu Karşılama

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, Manisa'da büyük bir coşkuyla karşılandı ve şehir turu düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 23:04
Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal'a Manisa'da Coşkulu Karşılama

Kerem Kamal, Manisa'da Şampiyonluk Kutlaması

Slovakya’da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa’da büyük bir coşku ile karşılandı.

Coşkulu Karşılama ve Teşekkür Mesajı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş, Kerem’i görkemli bir şekilde karşıladı. Gördüğü bu ilgi ve sevgi karşısında duygulanan Kamal, "Bugün burada gördüğüm ilgi ve sevgi, bana ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımı bir kez daha hatırlattı. Özellikle Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk’e, bugüne kadar bana verdikleri destekler, inançları ve yanımda olduklarını her fırsatta hissettirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İl Müdüründen Gurur Dolu Sözler

İl Müdürü Yunus Öztürk, Kerem Kamal’ı tebrik ederek, "Kerem kardeşimiz, azmiyle, disipliniyle ve ülkesine olan bağlılığıyla bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen, kendini geliştirmekten asla vazgeçmeyen örnek bir sporcu profili çiziyor. Manisa’mızın yetiştirdiği bu kıymetli değer, sadece aldığı madalyalarla değil, duruşuyla, karakteriyle ve gençlere verdiği ilhamla da gönüllerimizin şampiyonu olmayı başarıyor." dedi.

Şehir Turu ve Coşku

Şampiyon güreşçi için daha sonra, araç ve motosikletlerden oluşan bir konvoyla şehir turu düzenlendi. Bu organizasyonla birlikte Kerem Kamal, Manisa halkının sevgi ve gururunu bir kez daha hissetti.

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya...

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal (ortada), memleketi Manisa’da coşkuyla karşılandı.

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya...

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal (ortada), memleketi Manisa’da coşkuyla karşılandı.

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