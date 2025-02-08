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AXA Sigorta, Voleybol 2. Lig Finallerinin İsim Sponsoru Oldu

Voleybol 2. Lig finallerine AXA Sigorta isim sponsoru oldu; turnuvalar kadın ve erkek takımlarıyla büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:26
AXA Sigorta, Voleybol 2. Lig Finallerinin İsim Sponsoru Oldu

AXA Sigorta Voleybol 2. Lig Finallerine Destek Veriyor

Voleybolda 2. Lig'de hem kadınlar hem de erkeklerin finallerine AXA Sigorta isim sponsoru oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sponsorluk anlaşması, finallerde yer alacak 8'er takıma para ödülü desteği sunacak.

Tarih ve Yer Bilgisi

AXA Sigorta Erkekler 2. Lig Finalleri, 14-15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Eskişehir'de, AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Finalleri ise 21-22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yapılan anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Voleybol tarihimizde ilk kez 2. lig finalleri bir sponsorlukla birlikte yapılacak. Voleybolun yaygınlaşması adına bu tür iş birlikleri oldukça değerli. AXA Sigorta’ya verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

AXA Türkiye CEO'sundan Vurgu

AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, sponsorluk anlaşmasına dair yaptığı değerlendirmede, "Voleybola duyduğumuz sevgi ve Türk voleybolunun potansiyeline olan inancımız, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Sporun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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