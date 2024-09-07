Aysel Önder, Paris 2024'ten Sonra Hedefini 2028 Olarak Belirledi

Aysel Önder, Paris 2024'ten Rekorla Döndü

İzmir Adnan Menderes Havalimanı VIP Terminali'nde hazırlıklarını tamamlayarak yurda dönen Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kırdığı dünya rekoru ve kazandığı gümüş madalya ile adından söz ettirdi.

2028 İçin Altın Madalya Hedefi

"Los Angeles 2028’de altın madalya kazanacağıma inanıyorum," diyen Önder, Paris 2024’teki deneyimleri hakkında şu bilgileri verdi: "Elemelerde dünya rekoru kırdım ama finalde bazı şeyler yolunda gitmedi. Bu sebeple gümüş madalya ile döndüm. Şimdi bütün dikkatim 2028'e odaklanmış durumda."

Özel Sporcular için Aile Desteklerinin Önemi

Aysel Önder, özel çocukların yetiştirilmesinde ailelerin rollerine de değindi. "Aileler çocuklarının spor yapmalarına her zaman izin vermeli. Onların arkasında durduklarında, çocuklar çok daha iyi başarılar elde edebilir. Engel olmamak gerekiyor," dedi.

Antrenör Damla Tan'ın Değerlendirmeleri

Aysel Önder'in antrenörü Damla Tan, Paris 2024'te "kırılamaz" bir rekora imza attıklarını belirtti. "Finaldeki taktiksel hataları düzelteceğiz. Gelecekteki hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları. Orada bir kez daha rekor kırmayı ve altın madalya ile dönmeyi planlıyoruz. Aysel’in motivasyonu için gençlik ve spor bakanlığımızın destekleri çok önemliydi," şeklinde konuştu.