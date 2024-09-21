Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 10. Oldu

Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 10. Sırada Yer Aldı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunun ilk yarışında 10. sırada yer aldı. İlk yarışta Can Öncü, kazaya karışarak 22. sırayı aldı.

Türkiye'yi Temsil Eden Motosikletçiler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinatörlüğünde, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Cremona Pisti'nde yapılan dokuzuncu ayağa katıldılar. Bahattin, MV Agusta Reparto Corse takımıyla 10. sırayı alırken, Can Öncü Kawasaki Puccetti ile zorlu bir yarış geçirdi ve 22. sırada finis çizgisini geçti.

İkinci Yarış Heyecanı Bekleniyor

Her iki sporcu da yarın ayrıca hafta sonunun ikinci yarışında, bu kez daha iyi bir performans sergilemek için mücadele edecekler. Motosikletseverler, Türkiye'nin uluslararası arenada yine başarıyla temsil edilmesini umut ediyor.