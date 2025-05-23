Bahçelievler Belediyespor ve Ankara Hentbol, Süper Lig'e Yükseldi

Hentbol Erkekler 1. Lig Dörtlü Finali Sonuçlandı

Hentbol Erkekler 1. Lig Dörtlü Final maçları Ankara'da büyük bir heyecanla tamamlandı. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli mücadelelerde, Bahçelievler Belediyespor ve Ankara Hentbol, gelecek sezon Hentbol Erkekler Süper Liginde yer alma hakkı kazandı.

Final Mücadelesinin Detayları

Organizasyonun son gününde oynanan ilk maçta Giresunspor, Zeytinburnu Irmak takımını 38-31 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, Dörtlü Final'in en kritik karşılaşması olan son maçta, Ankara Hentbol, Bahçelievler Belediyespor'u 31-30 yenerek ikinci sırayı aldı.

Puan Durumu ve Şampiyonluk

Bu sonuçların ardından üçlü averaj usulüyle yapılan değerlendirmede, Bahçelievler Belediyespor ve Ankara Hentbol, gelecek sezon Süper Lig umutlarını gerçeğe dönüştürdü. Toplam dört puanla şampiyonluğa ulaşan Bahçelievler Belediyespor'un ardından, Ankara Hentbol ikinci, Giresunspor ise üçüncü sırayı aldı. Puan alamayan Zeytinburnu Irmak, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Kupa ve Madalya Töreni

Maçların ardından gerçekleştirilen kupa ve madalya töreninde, Hentbol Erkekler 1. Lig şampiyonu olan Bahçelievler Belediyespor'a ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkan Vekili Kenan Gökmen ve THF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler takdim etti. Ayrıca Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Meriç Asfuroğlu’na ödülünü THF Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu verdi.

Hentbol Erkekler 1. Lig'de şampiyonluğa Bahçelievler Belediyespor ulaştı.

Hentbol Erkekler 1. Lig'de şampiyonluğa Bahçelievler Belediyespor ulaştı.