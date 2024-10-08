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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile kritik bir maça çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:43
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji'nin Zorlu Mücadelesi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma, Gran Canaria Arena'da gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

İstanbul Temsilcisi Liderlik İçin Mücadele Edecek

İstanbul'un temsilcisi, organizasyondaki iki maçını da kazanarak haftaya liderlik koltuğunda girdi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria karşısında da zafer arayacak.

Bu maç, Bahçeşehir Koleji'nin liderliğini sürdürmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Takım, Avrupa'daki çıkışını devam ettirmek için yoğun bir çaba içinde olacak.

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