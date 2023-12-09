Bakanlık Ender Saraç haberleri sonrası düğmeye bastı!

Ender Saraçoğlu ile ilgili istismar suç iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Saraçoğlu bu iddiaları yalanlamıştı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı süreçle ilgili destek başlattı. Destek nedir? Tüm detaylar haberimizde.



ENDER SARAÇOĞLU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

Geçtiğimiz süre içerisinde Ender Saraçoğlu ile ilgili istismar suçlaması sosyal medyada gündeminde yer aldı.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Ender Saraçoğlu, kendisi hakkında çıkan istismar suçlamalarını yalanladı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu iddialar üzerine devreye girdi. Saraçoğlu'nun oğlu ve annesine destek başlatıldı. Kendi çocuğunu istismar etme iddiasıyla suçlanan Saraçoğlu, suçlamanın sosyal medyada yayılması ardından yalanladı ve montaj olduğunu iddia etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu iddialar ardından devreye girerek konuya dahil oldu. Oğlu, annesi ile görüşerek Bakanlık destek sürecini başlatmış bulunmaktadır.

Bakanlık, çocuk istismar iddiası olsa dahi ihbar niteliğinde gördüğünü belirtti. Çocuk, anne için psikososyal süreç başlatılmış bulunmaktadır. Çocuğun yararı gözetilerek, olumsuz etkilenmemesi adına yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. İstismar esnasında videolar ortaya çıkmıştı. Çocuğun okul rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmede ortaya çıktı. Saraçoğlu, iddiaların yalan olduğunu annesinin çocuğu iftira atmak için kullandığını dile getirdi.