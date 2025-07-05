Bandırmaspor, Cedric Hountondji'yi Transfer Etti

Bandırmaspor'dan Yeni Transfer: Cedric Hountondji

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, bu sefer Beninli stoper Cedric Hountondji ile anlaşma sağladı.

2 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Bandırmaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hountondji ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bu transfer, takımın savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cedric Hountondji'nin Kariyeri

Cedric Hountondji, kariyeri boyunca birçok farklı kulüpte mücadele etti. Daha önce Rennes B, Rennes, LB Chateauroux, AJ Auxerre, Ajaccio, New York, Levski Sofia, Clermont ve Angers formalarını giymiş bir oyuncu olarak, deneyimi ile Bandırmaspor'a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Beninli stoper Cedric Hountondji'yi kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Beninli stoper Cedric Hountondji'yi kadrosuna dahil etti.