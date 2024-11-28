Barcelona ve Real Madrid Efsaneleri Katar'da Taraftarları Coşturdu

Barcelona ve Real Madrid'in Efsaneleri Katar'da Sahaya Çıktı

Futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri, Barcelona ve Real Madrid efsanelerinin karşı karşıya geldiği özel maçta yeniden alevlendi. Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Uluslararası Halife Stadı’ında gerçekleştirilen bu tarihi karşılaşma 2-2 biten normal sürenin ardından penaltı atışlarıyla sonuçlandı. Barcelona, rakibi Real Madrid'i penaltılarda 4-2 mağlup ederek galip geldi.

Maçın Detayları ve Efsane İsimler

Bu prestijli organizasyon, Visit Qatar tarafından düzenlenirken, Katar Futbol Federasyonu da destek verdi. Unutulmaz karşılaşmada, Barcelona adına goller Juan Pablo Sorin ve Ronaldinho’dan gelirken, Real Madrid’in gollerini ise Luis Figo ve Edwin Congo kaydetti.

Barcelona’nın sahadaki kadrosunda, futbol tarihine adını yazdırmış isimler yer aldı. Kaptan Vitor Baia, David Villa, Rivaldo, Ronaldinho, Juan Pablo Sorin, Eric Abidal, Ricardo Quaresma ve Patrick Kluivert gibi efsaneler mücadele etti. Real Madrid tarafında ise Francisco Buyo, Edwin Congo, Savio, Raul Bravo, Antonio Nunez, Clarence Seedorf, Julio Baptista ve Luis Figo gibi isimlerin yer alması karşılaşmanın heyecanını artırdı.

Taraftarlar İçin Etkinlikler

Karşılaşma öncesinde taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Taraftarlar, efsane oyuncularla buluşma ve hatıra fotoğrafları çekinme fırsatı buldu. Ayrıca, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'den tedavi amacıyla Doha'ya getirilen bir grup çocuk da maçı sahadan takip etme şansı yakaladı.

Bu özel etkinlik, yerel halkın yanı sıra dünya genelinden futbolseverlerin ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.