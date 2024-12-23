Başakşehir-Kasımpaşa Maçında Önemli Değişiklikler

Maç Kadrosunda Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden RAMS Başakşehir'de, teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de toplamda 5 değişiklik yaptı. Bu değişikliklerden 3’ü ise zorunlu olarak gerçekleşti.

Yedek Kulübelerinde Önemli İsimler

Turuncu-lacivertli ekipte, kırmızı kart cezası nedeniyle Jerome Opoku, Ousseynou Ba ve Deniz Türüç bu mücadelede takımlarında yer alamadı. Çağdaş Atan, ayrıca Deniz Dilmen ve Davidson'u da yedek kulübesine çekti.

Yeni İlk 11

Bu 5 oyuncunun yerine sahaya çıkan isimler ise:

Muhammed Şengezer

Onur Ergün

Patryk Szysz

Hamza Güreler

Joao Figueiredo

Başakşehir’in kadrosunu oluşturan ilk 11 oyuncuları; Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Szysz, Figueiredo ve Piatek olarak belirlendi.

Sakatlıklar Takımı Etkiliyor

Başakşehir, Kasımpaşa mücadelesinde Üç sakat oyuncusu nedeniyle kadroda yer alamadı. Tedavi süreçleri devam eden Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler ve Philippe Keny, takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.