Başakşehir, Ümraniyespor'a Hazırlık Maçında Yenildi

Başakşehir Hazırlık Maçında Ümraniyespor'a Mağlup Oldu

RAMS, Başakşehir'in Trendyol 1. Lig takımı Central Hospital Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçı sonucunu 3-2 olarak belirledi. Karşılaşma, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ümraniyespor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak üstünlüğünü sürdürdü. Başakşehir'in gollerini Serdar Gürler ve Lucas Lima kaydetti.

Öncesinde UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1'lik sonuçla geçerek moral bulan başkent ekibi, bu mücadelede rotasyona gitti ve ilk 11'deki futbolcularını dinlendirdi.

Başakşehir'in Çıktığı 11

Ümraniyespor ile yaptığı maçta Başakşehir, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ba, Ravil Tagir, Lima, Berkay Aydoğmuş, Emre Kaplan, Aleksic, Serdar Gürler, Keny ve Piatek ile sahaya çıktı.