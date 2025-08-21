Başakşehir - Universitatea Craiova | UEFA Konferans Ligi Maç Kadroları ve Hakemler

İstanbul Başakşehir - Universitatea Craiova: Maç kadroları ve hakemler
UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak ilk maç öncesi İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'nın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Karşılaşma öncesi açıklanan listeler şöyle:
Hakemler
Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)
İstanbul Başakşehir
Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Da Costa
Universitatea Craiova
Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram