Başakşehir - Universitatea Craiova | UEFA Konferans Ligi Maç Kadroları ve Hakemler

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Başakşehir ile Universitatea Craiova'nın hakemleri ve ilk 11 kadroları açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:47
Başakşehir - Universitatea Craiova | UEFA Konferans Ligi Maç Kadroları ve Hakemler

İstanbul Başakşehir - Universitatea Craiova: Maç kadroları ve hakemler

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak ilk maç öncesi İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'nın hakemleri ve takım kadroları belli oldu. Karşılaşma öncesi açıklanan listeler şöyle:

Hakemler

Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

İstanbul Başakşehir

Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Da Costa

Universitatea Craiova

Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

