Başiskele Belediyespor 1-1 Körfez Gençlerbirliği — U18'de Kritik Beraberlik
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi C Grubu
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi C grubunda Başiskele Belediyespor ile Körfez Gençlerbirliği SK U18 futbol takımları Başiskele Binbaşı Kulaksız Stadında karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Körfez Gençlerbirliği, 20. dakikada Oğuzhan Taha Uzun’un golüyle 0-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda ise Başiskele Belediyespor, 60. dakikada bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Maçın 65. dakikasında Körfez Gençlerbirliği’nden Hüseyin Batu Gökdağ kırmızı kart gördü.
Bu beraberliğin ardından ligde 3. hafta sonunda her iki takım da 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7’şer puana ulaştı.
Körfez Gençlerbirliği, ligin 4. haftasında kendi evinde İzmit Kireçocakları Spor Kulübü ile karşılaşacak.
