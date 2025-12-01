Başiskele Belediyespor 1-1 Körfez Gençlerbirliği — U18'de Kritik Beraberlik

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:10
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi C Grubu

Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi C grubunda Başiskele Belediyespor ile Körfez Gençlerbirliği SK U18 futbol takımları Başiskele Binbaşı Kulaksız Stadında karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Körfez Gençlerbirliği, 20. dakikada Oğuzhan Taha Uzun’un golüyle 0-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Başiskele Belediyespor, 60. dakikada bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Maçın 65. dakikasında Körfez Gençlerbirliği’nden Hüseyin Batu Gökdağ kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından ligde 3. hafta sonunda her iki takım da 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7’şer puana ulaştı.

Körfez Gençlerbirliği, ligin 4. haftasında kendi evinde İzmit Kireçocakları Spor Kulübü ile karşılaşacak.

