Bayburt'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Okçuluk Turnuvası

Bayburt Gençlik Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okçuluk turnuvasıyla bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:10
Gençlere sporla yönlendirme, sağlıklı yaşam ve farkındalık hedeflendi

Bayburt'ta, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen okçuluk turnuvası büyük ilgi gördü.

Turnuvayı düzenleyen Bayburt Gençlik Merkezi, etkinlikle gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Keyifli ve yüksek motivasyonlu geçen müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.

Ödüller, Okul Müdürü Ensar Çeker ve Gençlik Merkezi Lideri Kadir Köprücü tarafından verildi; etkinlik ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Turnuvada dereceye girenler şöyle sıralandı: 1. Muhammed Emin Köprücü, 2. Hasan Sankur, 3. Emre Yasir Temur, 4. Kadir Köse.

