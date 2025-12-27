DOLAR
Samsun BESK 88-52 Galip — Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2. Hafta

Samsun BESK, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025-2026 2. haftasında Muş BESK'i 88-52 yendi; maç öncesi 7 yaşındaki çocuğa tekerlekli sandalye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:49
Maçın Özeti ve Önemli Anlar

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025-2026 sezonunun 2. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü evinde Samsun BESK'i 88-52 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen maç, Muş Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadele öncesinde Muş Valisi Avni Çakır tarafından 7 yaşındaki engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye teslim edildi; tören, salon öncesi duygusal anlara sahne oldu.

Karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen konuk ekip, oyunun kontrolünü elinde tutarak sahadan 88-52 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Muş BESK, ligde ikinci haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Maçı, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç de salonda izledi.

