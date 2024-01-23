Beşiktaş'a taze kan: Kırgız futbolcuyu renklerine bağlıyor

Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş'a taze kan: Kırgız futbolcuyu renklerine bağlıyor
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Siyah beyazlı takıma taptaze bir kan geliyor! O ismin transferi yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'A TAZE KAN

Siyah beyazlı takım başarılarını sürdürmek ve kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarına hızla devam ederken takıma sürpriz bir isim katıldı. Takıma 15 yaşındaki Almagir Smakov transfer edildi. 

beşiktaş'a taze kan

Kazak futbolcu Fulya Tesisleri'nden fotoğraf paylaşımı yaptı. Teknik Direktör Samat Smakov'un oğlu olduğu bilinen futbolcu Kazakistan U17 takımında top koşturuyor. Sağ kanat oyuncu 10 numara forma giyiyor. 

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