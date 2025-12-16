Enes Çelik'ten Somaspor galibiyeti sonrası sert çıkış

Bursaspor Başkanı, takım ve taraftarı kutladı; hakkındaki iddialara yanıt verdi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Somaspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, kazanılan üç puanın önemine dikkat çekti ve tribün desteğinin başarıdaki payını vurguladı.

Karşılaşmada sahaya yansıyan mücadeleden memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, özellikle deplasmanda oluşturulan atmosferin altını çizdi.

Birlik, beraberlik ve şehir vurgusu

Göreve geldikleri günden bu yana Bursa’da birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Çelik, "Bir buçuk yıldır bu şehirde birlik ve beraberliği sağlamak için yönetim kurulumuz ile birlikte elimizden ne geliyorsa yaptık. Her partiye eşit mesafede kalıp, taraftarımızı kulübün kendisi olarak gördük. Bunun neticesinde çok şükür iki yıldır taraftar rekorları kırdık. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonluğun ardından bu sezon da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Çelik ayrıca, hakkında çıkan bazı iddialara sert tepki gösterdi: "Ancak dün kentimizin bir idarecisinin siparişle yaptırdığı şahsım hakkındaki hezeyan ve iftira dolu sipariş haberi yanlışlıkla idarecinin kendi resmi hesabından girerek kendilerini ele verdiler" şeklinde konuştu.

Bursaspor ve itibar mesajı

Bursaspor camiasına ve Bursa kamuoyuna seslenen Enes Çelik, kulüp ve kişisel itibarının kendisi için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Buradan Bursasporlulara ve Bursalılara sesleniyorum: Benim iki hassas noktam var; Bursaspor ve itibarım. Kulübümüzden aldığı bedava biletlerle stadyumumuzdaki çocuk tribününe gelerek her hafta çocuklarla fotoğraf çektiren, göreve geldiğimiz günden beri kulübümüze hiçbir katkı sunmamış sözde 'Bursasporluyum' imajı çizen idareciyi ifşa edip sizlerin önünde rezil edeceğim. Bu da size sözüm olsun."

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, SOMASPOR GALİBİYETİ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA HEM TAKIMI VE TARAFTARI KUTLADI HEM DE KENDİSİ HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARA SERT SÖZLERLE YANIT VERDİ.