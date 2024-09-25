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Beşiktaş Ajax ile Avrupa'da 245. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçıyla Avrupa'daki 245. maçına çıkacak. Takımın tarihi performansı detaylarıyla burada.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:02
Beşiktaş Ajax ile Avrupa'da 245. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Arenasında 245. Maçına Hazırlanıyor

Siyah-beyazlı takım Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda'nın ünlü takımı Ajax ile karşılaşacak. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 245. karşılaşması olacak.

Avrupa Kupalarındaki Performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek 244 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Takım, Avrupa arenasında 328 gol atarken, kalesinde 369 gol gördü.

Hollanda Takımlarıyla Oynanan Maçlar

Bu karşılaşma ile birlikte Beşiktaş, Hollanda takımlarıyla 11. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce Ajax, Feyenoord ve PSV ile toplamda 10 maç yapmış olan siyah-beyazlılar, bunlardan 2'sini kazanırken, 7'sini kaybetmiş ve 1'inde eşitliği sağlamıştır. Bu müsabakalar sonucunda Beşiktaş, rakiplerinin ağlarını 10 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 19 gol görmüştür.

Çeyrek Finale Yükselişler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final aşamasına gelmeyi başardı. İlk olarak 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, daha sonra 2002-2003 yılında UEFA Kupası'nda ve son olarak 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu başarıyı elde etti.

Farklı Galibiyet ve Mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup etti. Öte yandan, en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool'a karşı 8-0 ile yaşadı. Ayrıca, 2000-2001 sezonunda Leeds United'a ve 2016-2017'de Dinamo Kiev'e 6-0 kaybetti.

Beşiktaş'ın En Golcü Oyuncuları

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu olarak öne çıkıyor. Derelioğlu, Beşiktaş formasıyla 14 gol atarken; onu 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ricardo Quaresma ve Bobo da 12'şer golle takımın önemli isimleri arasında yer almakta.

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