Beşiktaş, BOTAŞ'ı 94-67 ile Geçti!

Beşiktaş, BOTAŞ'a Fark Attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında BOTAŞ ile karşılaştı. Bu heyecan dolu mücadelede Beşiktaş, rakibini 94-67 gibi etkileyici bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Maç boyunca sergilediği üstün performansla öne çıkan Beşiktaş, taraftarlarının da desteğiyle galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, Beşiktaş ligin üst sıralarındaki mücadeleye yeniden ivme kazandırmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.