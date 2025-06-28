Beşiktaş, David Jurasek ile Transfer Görüşmesi Yaptı

Beşiktaş'ın Yeni Gözdesi: David Jurasek İstanbul'a Geldi

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek'ı İstanbul'a getirdi. Portekiz'in Benfica takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'na ailesi ile birlikte iniş yaptı.

Özel Araçla Transfer Sürecine Devam Ediyor

Jurasek, havalimanından çıkışını kulübün kendisine ayarladığı özel bir araçla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesinin ardından Beşiktaş'a transfer olma yolunda önemli adımlar atılıyor.

Geçmiş Performansı

David Jurasek, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 22 karşılaşmaya çıktı. Performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, Beşiktaş taraftarları da yeni transfer için sabırsızlanıyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a geldi.