DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.274.863,79 -0,09%

Beşiktaş, David Jurasek ile Transfer Görüşmesi Yaptı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde sona yaklaşan David Jurasek, İstanbul'a iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 19:02
Beşiktaş, David Jurasek ile Transfer Görüşmesi Yaptı

Beşiktaş'ın Yeni Gözdesi: David Jurasek İstanbul'a Geldi

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek'ı İstanbul'a getirdi. Portekiz'in Benfica takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'na ailesi ile birlikte iniş yaptı.

Özel Araçla Transfer Sürecine Devam Ediyor

Jurasek, havalimanından çıkışını kulübün kendisine ayarladığı özel bir araçla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesinin ardından Beşiktaş'a transfer olma yolunda önemli adımlar atılıyor.

Geçmiş Performansı

David Jurasek, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 22 karşılaşmaya çıktı. Performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, Beşiktaş taraftarları da yeni transfer için sabırsızlanıyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a...

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a...

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek savunma oyuncusu David Jurasek, İstanbul'a geldi.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Leganes'i 3-2 Yenerken Arda Güler'in Penaltısı Tartışmalara Neden Oldu
2
TFV Başkanı Üstündağ, Malatya'da Voleybol Ligi Finalini İzledi
3
Kocaeli'de Güreş Turnuvasında 3. Gün Müsabakaları Tamamlandı
4
Türkiye’nin İlk Pickleball Ligi Finalleri Heyecanla Başladı
5
Beşiktaş, David Jurasek ile Transfer Görüşmesi Yaptı
6
Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu
7
Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları Başladı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?