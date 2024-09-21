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Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Müsabaka Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:11
Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor

Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek. Müsabaka, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Beşiktaş'ın Performansı

Beyaz-siyahlılar, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Takım, şampiyonluk yarışı açısından kritik bir haftada, ligdeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşacakları dönemde, Eyüpspor'dan 3 puan alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Eyüpspor'un Durumu

Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş ile karşılaşan Eyüpspor, maçı 4-0 kaybetmişti.

İki takım arasında bu zorlu mücadelede taraftarların da büyük bir heyecanla beklediği maçta, Beşiktaş galibiyet için sahaya çıkacak.

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