Beşiktaş, Gaziantep FK Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig 15. hafta öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman; kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, geniş alanda pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maç uygulamalarıyla sürdü. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Öte yandan Rafa Silva, antrenman eksiğini kapatmak amacıyla takımdan ayrı olarak, sahaya dönüş antrenörü eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.
