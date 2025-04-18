Beşiktaş İzmir'e Geldi: Göztepe ile Karşılaşmaya Hazır

Beşiktaş, İzmir'e Gelerek Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İzmir'e ulaştı. Adnan Menderes Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafile, coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı.

Taraftarlarla Buluşma ve Anlar

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği alana gelerek onların sevgisini selamladı. Solskjaer, birçok taraftarla fotoğraf çektirip, formaları imzaladı. Ayrıca, takım otobüsünün yanına gelen engelli bir kız çocuğunun formasını imzalaması, duygusal anlara sahne oldu.

Oyunculardan Taraftara Destek

Siyah-beyazlı bazı oyuncular da taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Takımı taşıyan otobüs, gözler önünde tezahüratlarla uğurlandı ve Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçiş yaptı.

Maç Bilgileri

Beşiktaş ile Göztepe, yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Kafilede Rafa Silva da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Kafilede Rafa Silva da yer aldı.