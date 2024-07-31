Beşiktaş'lı Yetenek Serkan Emrecan Terzi Sakatlandı

Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku

Beşiktaş, 20 yaşındaki yetenekli futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını resmi olarak duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor ile gerçekleşen hazırlık maçının 9. dakikasında yaşanan sakatlıkla ilgili bilgiler verildi.

Sakatlığın Detayları

Yapılan açıklamada, Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR incelemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Kulüp, genç oyuncunun tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığını duyurdu.