Beşiktaş, Mert Günok ile Trabzonspor'u 2-1 Yendi: Avrupa Hedefi Sürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 yenerek Avrupa kupaları için önemli bir galibiyet elde etti. Kaleci Mert Günok, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:58
Beşiktaş, Mert Günok ile Trabzonspor'u 2-1 Yendi: Avrupa Hedefi Sürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor'u Yendi: Mert Günok'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli kaleci Mert Günok, galibiyetin değerine dikkat çekti.

İkinci Yarıda Farkındaydık

35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz," dedi.

Solskjaer'in Etkisi

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takıma pozitif bir enerji kattığını söyleyen Mert, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla birlikte yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Hedefler Devam Ediyor

Mert, ligde iyi bir başlangıç yaptıktan sonra yaşanan düşüşten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz," dedi.

Savunmadaki Gelişmeler

Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı. Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini belirten Mert, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor," diyerek sözlerini sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Galibiyeti, Solskjaer'den Övgüyle Değerlendirildi
2
İstanbul Gençlik Spor, Halkbank'ı Zorda Geçti: 3-2
3
Beşiktaş, Mert Günok ile Trabzonspor'u 2-1 Yendi: Avrupa Hedefi Sürüyor
4
Kocaelispor'dan Çorum FK'ya 2-0'lık Galibiyet: Taşdemir ve Özbalta'nın Açıklamaları
5
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: Sakat ve Ceza Sınırındaki Oyuncular Dikkat Çekiyor
6
Milli Sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 Madalya Kazandı
7
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor