Beşiktaş, Mert Günok ile Trabzonspor'u 2-1 Yendi: Avrupa Hedefi Sürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor'u Yendi: Mert Günok'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli kaleci Mert Günok, galibiyetin değerine dikkat çekti.

İkinci Yarıda Farkındaydık

35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz," dedi.

Solskjaer'in Etkisi

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takıma pozitif bir enerji kattığını söyleyen Mert, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla birlikte yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Hedefler Devam Ediyor

Mert, ligde iyi bir başlangıç yaptıktan sonra yaşanan düşüşten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz," dedi.

Savunmadaki Gelişmeler

Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı. Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini belirten Mert, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor," diyerek sözlerini sonlandırdı.