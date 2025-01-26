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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: 'Büyük hayal kırıklığına uğradım'

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: 'Büyük hayal kırıklığına uğradım'

Beşiktaş, Antalyaspor ile Bitime Yakın Beraberlik Yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Büyük hayal kırıklığına uğradım." şeklinde ifade etti.

Maç Analizi ve Strateji Hataları

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Solskjaer oyunun seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun iç saha maçında agresif bir oyun beklediğini hatırlatan Solskjaer, "İlk 10-15 dakikada rakibimiz iyiydi. Bizim performansımız ağırdı ancak zamanla kontrolü ele aldık. Yine de savunmamızda top kayıpları yaşadık ve rakibin iyi olduğu kontratak fırsatlarını verdik." dedi.

Üst Düzey Performansa Gerek Var

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini ancak 1-0 öne geçtikten sonra oyunu kontrol edemediklerini vurgulayan Solskjaer, "Herkes Beşiktaş’ın 1-0’dan sonra oyunu kontrol edeceğini düşünüyordu. Fakat rakibimiz 1-1 yaptı. Bu durum benim için büyük hayal kırıklığı." diye konuştu.

Gözler Avrupa Maçında

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Solskjaer, Trendyol Süper Ligi analiz etmeye ve oyuncularının oyun içindeki davranışlarını geliştirmeye odaklandığını belirtti. Takımında iyi oyuncular bulunduğunu ancak daha dinamik olmaları gerektiğini ifade eden Solskjaer, "Burası güzel bir atmosfer ama sonucu beğenmedim. Şimdi önümüzde bir Avrupa maçı var, ona odaklanmalıyız." dedi.

Sakatlık Problemleri ve Transfer Planları

Defans hattındaki sakatlık sorunlarına da dikkat çeken Norveçli teknik adam, "Bugün iki defans oyuncumuz sakatlandı. Doğru oyuncuları transfer etmek için Serdal Adalı ile sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı. Umutlu konuşan Solskjaer, sakat oyuncuların iyileşmesi için iyi bir planlama yapılacağını da sözlerine ekledi.

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