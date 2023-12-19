Beşiktaş ve Fenerbahçe ortak karar ile TFF'ye başvurdu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'na tarihi bir başvuruda bulunma kararı aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ortak bir görüşme sonrasında açıkladığı bu karar, 2011 Süper Kupa Finali'ni birlikte oynamak amacıyla yapılmış bir müracaattır. İşte detaylar...





BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KULÜPLERİ TARİHİ BAŞVURU KARARI

Hasan Arat, gerçekleşen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün çıkan en önemli sonuçlardan biri de 2011 Süper Kupa finalini birlikte oynamak için müracaat edelim dedik." ifadelerini kullanarak tarihi bir adım attıklarını belirtti. Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Arat, Ali Koç'a "Baba ocağına hoş geldiniz" dedi ve bu karşılıklı ziyaretin Fenerbahçe Kulübü'ne de yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Beşiktaş'ın en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı belgesini hatıra olarak hediye ettiklerini söyledi. Görüşmede güncel sorunlar ve futbolun karşılaştığı zorluklar da konuşuldu.

Ali Koç ise beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin benzer halkla ilişkiler anlayışına sahip olduğunu ifade eden Koç, saha içinde rekabetin yanı sıra saha dışında da yapıcı bir rekabetin olduğunu belirtti. İki kulübün ortak sorunlarını ve yapıcı bir işbirliği yapabilecekleri alanları konuştuklarını belirten Koç, Süper Kupa maçı için başvuru yapılması gerektiğini ve bu kararı TFF'nin vereceğini ifade etti. İki kulüp arasındaki bu görüşmenin samimi ve dostane bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Ali Koç, "İnşallah bu ziyaret, yapacağımız birçok ziyaretin başlangıcı olur." dedi.