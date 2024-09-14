Beşiktaş Yeni Yıldızlarla Kadrosunu Güçlendirdi

Beşiktaş, Yıldızlarıyla Dolu Yeni Sezona Hazırlanıyor

HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş, yaz transfer döneminde taraftarlarının beklediği yıldız futbolcuları kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı ekip, yaptığı transferlerle yeni sezona umut dolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Önemli Değişiklikler ve Yeni Hamleler

Siyah-beyazlılar, 8 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil ederek büyük bir değişim yaşadı. Beşiktaş, 6 futbolcusunu kiralık gönderirken, 8 oyuncu da bonservisi ile takımdan ayrıldı. Ayrıca, sözleşmesi sona eren 5 futbolcuya da yeni teklif yapılmadı.

Teknik Direktör Değişikliğiyle Yenilenme

Beşiktaş, geçen sezonun teknik direktörlük koltuğundaki stabilitenin eksikliği sonrası, Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile anlaşarak bu alandaki ilk adımını attı. Eski teknik direktörler Şenol Güneş ve Fernando Santos'un ardından Van Bronckhorst ile bir yenilenme dönemine girmiş oldu.

Transfer Müjdesiyle Taraftarın Yüzü Gülüyor

Yönetim, Van Bronckhorst'un ardından taraftarları heyecanlandıran transferleri peş peşe duyurdu. İlk olarak, Valencia ve Atletico Madrid'ten Gabriel Paulista transfer edildi. Ardından, Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Rafa Silva da İstanbul yolunu tuttu. En dikkat çekici transferlerden biri ise İtalya'nın golcüsü Ciro Immobile’nin katılımı oldu. Üç başarılı futbolcunun da kadroda yer alması, Beşiktaş'ı yeni sezona moralle hazırladı.

Devam Eden Transfer Hareketliliği

Resmi maçların başlamasının ardından, Beşiktaş transfer çalışmalarına devam etti. Paris Saint-Germain’den Cher Ndour’u kiralayan siyah-beyazlılar, Augsburg'dan Felix Uduokhai ve Benfica'dan Joao Mario’yu da kadrosuna kattı. Yerli transferlerde ise Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ve Fatih Karagümrük’ten Can Keleş ile anlaşma sağlandı.

Eski Kadrodan Ayrılıklar

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı yaratan kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayırarak yeni bir sayfa açtı. Ante Rebic ile Emrecan Bulut'un yanı sıra, Valentin Rosier, Javi Montero ve Vincent Aboubakar gibi isimlere veda edildi. Ayrıca kiralanan Jackson Muleka ve diğerleriyle birlikte Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal gibi isimlerle de sözleşme yenilenmedi.